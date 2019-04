Mit Traktor kollidiert: Motorradfahrer schwer verletzt

NEUALBENREUTH - Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen zwischen Neualbenreuth und Altmugl (Lkr. Tirschenreuth): Ein 29-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem Traktor und schleuderte anschließend in den Straßengraben. Schwerverletzt wurde er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein 29-jähriger Biker prallte auf der Staatsstraße bei Neualbenreuth mit einem Traktor zusammen. Er erlitt schwere Verletzungen. Foto: NEWS5



Gegen 9 Uhr war der 29-jährige Motorradfahrer gerade auf der Staatsstraße 2175 in Richtung Altmugl unterwegs. Zur gleichen Zeit bog kurz nach der Ortsausfahrt von Platzermühle ein Traktor aus einem Feldweg auf die vorfahrtsberechtigte Kreisstraße in Richtung Neualbenreuth ein. Der Biker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Traktorgespann. Anschließend landete der 29-Jährige laut Angaben der Polizei im Straßengraben.

Er erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Weiden geflogen. Während der Bergungsarbeiten musste der Straßenabschnitt komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Neualbenreuth leitete den Verkehr um und kümmerte sich um die Räumung der Unfallstelle.

