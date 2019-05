Am Wochenende wurde die teils über 70 Jahre alte Autobahnbrücke an der Ausfahrt Allersberg abgerissen, um Platz für eine neue Brücke zu machen.

Am Sonntag standen vor dem Haus in Grafenwöhr in der Oberpfalz mehrere Polizisten, Männer in Schutzanzügen sicherten Spuren: Am Vormittag hatte hier ein 34-Jähriger mit einem Messer auf seinen Vater eingestochen. Der 57-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Der Sohn soll laut Polizei unter einer psychischen Erkrankung leiden. Er ließ sich nach der Tat widerstandslos festnehmen.