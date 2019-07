Mittelfranke Michael nimmt an "Bauer sucht Frau" teil

Seine Traumfrau soll groß sein und lange Haare haben - vor 47 Minuten

ERLANGEN - Ein RTL-Fernsehteam zu Besuch im "fröhlichen Frankenland": So oder so ähnlich wird Moderatorin Inka Bause ihren neuen Kandidaten Michael in typischer Alliteration-Manier ankündigen. Im Herbst 2019 nämlich beginnt die neue Staffel der Kultserie "Bauer sucht Frau". Und bei der nimmt diesmal der 30-jährige Michael aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt teil.

Michael aus Erlangen-Höchstadt nimmt an der Kultserie "Bauer sucht Frau" teil. © TVNOW



Zusammen mit seinen Eltern lebt er auf einem Hof, doch das ist ihm mittlerweile zu einsam. Mit den Frauen jedoch wollte es bisher nicht so recht klappen - weil er mit seiner Arbeit im Garten- und Landschaftsbau einfach zu eingespannt sei. Zu seinem Glück fehlt ihm nun noch eine große Frau mit langen Haaren - so beschreibt der Landwirt seine Traumfrau. Außerdem soll sie unternehmenslustig und spontan sein.

Wenn er sie erst mal gefunden hat, möchte er ein Haus für sie und ihre zukünftigen Kinder bauen. Eine zweijährige Tochter hat er bereits. Wenn er sich nicht gerade um sie kümmert, dann entspannt er sich gern in seiner hofeigenen Sauna.

Michael ist einer von 13 Kandidaten, die in der Sendung nach der Liebe suchen. Im Herbst geht "Bauer sucht Frau" in die 15. Runde.

krei