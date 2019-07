Mitten in Amberg: Mann fuchtelt mit Messer herum

AMBERG - In der Dienstagnacht fuchtelte ein Mann vor verschiedenen Passanten mit einem Messer herum. Als die Polizei ihn aufgriff, gab er an, dass am gleichen Tag seine Frau und sein Sohn gestorben seien.

Ein 18-Jähriger war am Dienstag gegen 22.20 Uhr gerade in Amberg auf dem Nachhauseweg vom Burgfest, als plötzlich ein Mann mit einem Messer vor ihm auftauchte. Der 18-Jährige jedoch verstand nicht, was der Unbekannte von ihm wollte. Bevor er die Polizei rufen konnte, war dieser aber wieder verschwunden.

Kurz darauf ging bei der Polizei eine weitere Nachricht ein: Der gleiche Mann soll sich in der Nähe des Arbeitsamtes aufhalten und nun mit zwei Messern "herumfuchteln", wie es in einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Amberg heißt.

Der 56-Jährige ließ sich schließlich widerstandslos festnehmen. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Polizisten neben den beiden Messern noch eine Luftdruckpistole, die er in seiner Hosentasche bereit hielt.

Mann ins Bezirksklinikum gebracht

Den Beamten erzählte der Tatverdächtige, dass er sich in einer Ausnahmesituation befinde, weil seine Frau und sein Sohn an diesem Tag verstorben seien. Die Polizei überprüfte diese Aussage sogleich, sie stimmte nicht. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Mann ein Nervenleiden hat. Deshalb wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in das Bezirksklinikum Regensburg gebracht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder von dem Tatverdächtigen angesprochen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-320 zu melden.

