Moped-Fahrer in Oberfranken über Kreuzung geschleudert

Audi hatte den 17-Jährigen übersehen - Beide Fahrzeuge landeten in einem Feld - vor 1 Stunde

MEEDER - Ein 17-jähriger Moped-Fahrer hatte im Landkreis Coburg wahrlich einen Schutzengel. Ein Audi bemerkte das an einer Kreuzung stehende Zweirad zu spät. Beim Zusammenprall wurde der Jugendliche über den kompletten Kreuzungsbereich geschleudert.

Beide Fahrzeug landeten nach dem Zusammenprall im Landkreis Coburg in einem Feld. © Polizei Coburg



Beide Fahrzeug landeten nach dem Zusammenprall im Landkreis Coburg in einem Feld. Foto: Polizei Coburg



Am Montagabend, 21.30 Uhr, ereignete sich im Wiesenfelder Ortsteil Meeder (Landkreis Coburg) ein Unfall zwischen einem Audi und einem Motorradfahrer. Der 17-jährige Zweiradfahrer musste an der Staatsstraße 2205 an der Wiesenfelder Kreuzung verkehrsbedingt warten, da er nach links in Richtung Weidach abbiegen wollte. Ein Audi-Fahrer, 27 Jahre, befuhr zeitgleich die Straße in Richtung Bad Rodach, bemerkte jedoch den vor ihm stehenden Moped-Fahrer zu spät. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der 17-Jährige samt seinem Moped über den kompletten Kreuzungsbereich geschleudert wurde, so die Polizei. Beide Fahrzeuge kamen von der Straße ab und lagen in einem Feld, das einige Meter entfernt von der Unfallstelle lag.

Die Fahrzeuginsassen des Audis standen unter Schock, blieben aber unverletzt. Der 17-Jährige musste mit dem Rettungswagen in Klinikum Coburg transportiert werden, konnte dieses aber nach wenigen Stunden wieder verlassen. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Am Audi sowie am Moped entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mw