Mordprozess um Sophia: Urteil in Bayreuth erwartet

Staatsanwaltschaft geht von Mord aus und fordert lebenslange Freiheitsstrafe - vor 43 Minuten

BAYREUTH - Boujemaa L. hat zugegeben, die Tramperin Sophia getötet zu haben. Wo er es getan hat, wie, und vor allem warum, bleibt auch nach elf Prozesstagen vor dem Landgericht Bayreuth und bei den Plädoyers strittig. Heute soll das Urteil in Bayreuth fallen.

Fernfahrer Boujemaa L. muss sich vor dem Landgericht Bayreuth verantworten. Er soll Sophia Lösche getötet haben. © Daniel Karmann/dpa



Am 14. Juni 2018 stieg die 28-jährige Studentin nahe Leipzig in den Lkw des Angeklagten, um zu ihren Eltern nach Amberg zu trampen. Dort kam sie nie an. Am nächsten Tag informierten die Lösches die Polizei. Diese wurde zunächst aber nicht aktiv. Familie und Freunde suchten derweil über soziale Netzwerke und konnten den Lkw-Fahrer ausfindig machen. Am 19. Juni 2018 wurde L. in Spanien festgenommen, der Leichnam Sophias wurde zwei Tage später, ebenfalls in Spanien, gefunden.

"Sophia gefiel dem Angeklagten", ist Oberstaatsanwältin Sandra Staade überzeugt. Sie geht davon aus, das L. die junge Frau anmachte und deshalb die zunächst gute Stimmung kippte. Wütend über die Zurückweisung habe der Marokkaner der 28-Jährigen am Parkplatz Sperbes an der A 9 bei Plech einen Radmutternschlüssel auf den Kopf geschlagen. Die Frau sei bewusstlos geworden, der Angeklagte habe daraufhin die Fahrerkabine verlassen. Als er zurückkehrte und sie die Hand nach ihm ausstreckte, habe Boujemaa L. erneut mehrfach und wuchtig mit dem Werkzeug zugeschlagen und so Sophias Schädel zertrümmert. Die Leiche versteckte er in einer Schlafkoje, so Staade.

Die Anklagevertreterin sagt, L. habe Sophia getötet, um die vorherige Straftat, eine gefährliche Körperverletzung, zu verdecken. Sie geht von Mord aus und beantragt eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Der Anwalt der Familie Lösche, Valentin Barth, geht darüber sogar hinaus. Er fordert, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Er geht davon aus, dass Sophia nicht in Franken, sondern erst in Frankreich starb - ein "Sterben auf Raten", das rechtfertige, dass der Angeklagte nicht nach 15 Jahren auf freien Fuß kommen kann. Barth lastet den behäbig agierenden Behörden zwar keine Mitschuld, aber zumindest Versäumnisse an.

Eine Ansammlung von Mutmaßungen

Ganz anders sieht Verteidiger Karsten Schieseck die Tat. Die Anklageschrift sei eine Ansammlung von Mutmaßungen, so der Bayreuther Anwalt. Er bestreitet einen sexuellen Hintergrund und geht von einem Streit aus, bei dem Sophia Boujemaa L. geohrfeigt haben soll. Daraufhin habe dieser zum Eisen gegriffen und sie erschlagen. Eine Pause zwischen den Angriffen habe es nicht gegeben. Er plädiert für eine Verurteilung wegen Totschlags. Die Strafe müsse allerdings am oberen Rand der vom Gesetzgeber vorgesehenen fünf bis 15 Jahre liegen, schätzt der Jurist ein. Am heutigen Mittwoch soll das Urteil in Bayreuth fallen.

Clara Grau