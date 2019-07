Schock für einen Piloten und seine Ehefrau am Sonntagnachmittag: Beim Landeanflug auf den Flughafen in Coburg fiel plötzlich der Motor ihres Kleinflugzeugs aus. Die Maschine ging aufgrund der geringen Flughöhe in einem nahegelegenen Getreidefeld nieder. Beide Insassen wurden leicht verletzt. © NEWS5 / Merzbach