Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und rutscht Böschung hinab

41-Jähriger kam im Landkreis Tirschenreuth von der Straße ab - vor 1 Stunde

EBNATH/HERMANNSREUTH - In der Oberpfalz ist ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag schwer verunglückt. Der Mann verlor in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und schleuderte gegen eine Leitplanke.

Das Fahrzeug des 41-Jährigen prallte gegen die Leitplanke und stürzte dann eine Böschung hinab. © NEWS5 / Wellenhöfer



Der Mann war mit seiner Maschine gegen 15 Uhr zwischen Ebnath und Hermannsreuth im Landkreis Tirschenreuth unterwegs, als er in einer Kurve ins Schleudern geriet. Der 41-Jährige prallte gegen die Leitplanke, dann rutschte sein Motorrad eine Böschung hinab. Ein Rettungshubschrauber musste landen, er brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Polizei geht momentan davon aus, dass der Mann alleinbeteiligt war. Weitere Hinweise auf die Unfallursache gibt es derzeit nicht.

jru