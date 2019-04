Auf der Staatstraße zwischen Neualbenreuth und Altmugl (Lkr. Tirschenreuth) ist ein Motorradfahrer am Donnerstag schwer verunglückt: Der 29-jährige Biker kollidierte mit einem Traktor, der gerade von einem Feldweg auf die Straße einbog, und landete dann im Graben. Mit schweren Verletzungen wurde er per Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. © NEWS5