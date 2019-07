München: Mutter (41) und Tochter (16) spurlos verschwunden

RAMERSDORF - Bereits seit Samstag fehlt von einer Münchnerin und ihrer Tochter jede Spur. Die beiden waren von ihrem Wohnsitz aus zum Einkaufen aufgebrochen. Seitdem sind sie verschwunden.

Am Samstag, den 13. Juli, gegen 14 Uhr, verließ eine 41-jährige Münchnerin zusammen mit ihrer 16-jährigen Tochter die gemeinsame Wohnung im Bereich der Ottobrunner Straße, um in einem Einkaufscenter in Neuperlach einkaufen zu gehen. Seitdem kam laut Polizei kein Kontakt mehr mit den Angehörigen zustande.

Nach Angaben der Bekannten sind beide sehr zuverlässig. Mutter und Tochter wurden bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

