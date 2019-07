Musik für die Kleinsten: Familienkonzert eröffnet Klassik Open Air

NÜRNBERG - Am Abend steigt der Höhepunkt des alljährlichen Klassik Open Air im Nürnberger Luitpoldhain, doch bereits am Mittag schallten die ersten Klavierklänge über die Freifläche nahe des Dutzendteich. Beim Familienkonzert bekamen große und kleine Zuhörer einen Vorgeschmack auf das diesjährige Programm.

Mit Joana Mallwitz dirigierte erstmals eine Frau das Kult-Event - und schickte ihr Orchester auf eine Reise in die Welt der "West Side Story". Sogar der Himmel legte eine Regenpause ein, um den Musikern Raum für Gershwin, Schostakowitsch und Co. zu geben. Komponist Leonard Bernstein hat die schönsten Melodien der "West Side Story“ zusammengefasst, das den Besuchern einen Vorgeschmack auf das ab Herbst im Opernhaus zu sehende Kult-Musical zu geben.

"Blue Notes" lautet das Motto des diesjährigen Programms, das sich mehr in Richtung Jazz orientiert. Ab 20 Uhr läuft im Luitpoldhain das Hauptkonzert, mit Pianist Michail Lifits – er präsentiert Gershwins "Rhapsody in Blue" – und Klarinettist Andreas Ottensamer, der Artie Shaws "Konzert für Klarinette und Jazz-Orchester" spielt, sind zwei gefeierte Solisten mit an Bord. Den Abschluss des Konzerts der Staatsphilharmonie bildet ein großes Feuerwerk.

