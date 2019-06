Mutter kifft mit Sohnemann - danach übergeben sich beide

Polizei schritt ein und stelle das Marihuana eines Bekannten sicher - vor 1 Stunde

ABENSBERG - Am frühen Sonntagmorgen gönnte sich eine Mutter mit ihrem 25-jährigen Sohn in Abensberg (Landkreis Kehlheim) einen Joint. Nach dem Konsum mussten sich allerdings beide übergeben. Die Polizei schritt ein.

Die Integrierte Leitstelle in Landshut informierte die Polizei in Kehlheim am frühen Sonntagmorgen über den Vorfall in Abensberg. Eine 54-jährige Frau hatte zusammen mit ihrem 25-jährigen Sohn einen Joint geraucht. Danach verspürten beide jedoch enorme Übelkeit und mussten sich übergeben.

Vor Ort erfuhren die Beamten, dass das Duo die Betäubungsmittel von einem Bekannten erhalten hatte. Bei diesem fanden die Polizisten das Marihuana auch vor und stellten es sicher.

Gegen alle drei Beteiligten ermittelt die Polizei nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.