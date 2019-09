Mysteriöser Umschlag zugestellt: Großeinsatz in Hof

Polizei ließ Fundort räumen - Verletzt wurde niemand - vor 1 Stunde

HOF - Ein falsch zugestelltes Päckchen mit Gefahrgutaufkleber löste in Hof am Mittwoch einen Großeinsatz aus. Die Polizei ließ das Gebäude räumen, etliche Gefahrgutspezialisten und Rettungskräfte rückten an.

Ein Päckchen mit unbekanntem Inhalt hielt am Mittwoch die Feuerwehr und Polizei in Hof aus Trab. Foto: NEWS5 / Fricke



Gegen 13 Uhr rückte ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften in die Sophienstraße nach Hof aus: Laut Angaben der Polizei hatten Mitarbeiter einer karitativen Einrichtung versehentlich ein falsch zugestelltes Päckchen geöffnet, das eigentlich für einen Empfänger in den Niederlanden vorgesehen war. Inhalt war ein kleines Döschen mit Gefahrgutaufkleber.

Da nicht bekannt war, welche Gefahr vom dem Paket ausging, ließ die Polizei das Gebäude vorsichtshalber räumen und sperrte die Sophienstraße sowie angrenzende Straßen für den Verkehr und für Fußgänger ab. Insgesamt 50 Einsatzkräfte von Polizeii, Feuerwehr und Rettungsdienst - darunter auch Gefahrgutspezialisten der Hofer Feuerwehr - waren vor Ort.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Das Päckchen wurde durch die Feuerwehr Hof geborgen und in einen luftdichtverschließbaren Gefahrguttransportbehälter aufbewahrt. Die Person, die mit dem Paket in Kontakt gekommen war, werde momentan medizinisch betreut und untersucht, so die Polizei. Momentan laufen die weiteren Ermittlungen über den Inhalt des Döschens und den Absender des Päckchens auf Hochtouren.

Ob der Inhalt fester oder flüssiger Natur ist, ist ebenfalls zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes versuchen nun zusammen mit der Polizei weitere Informationen über den Empfänger und anschließend über das Versandgut zu erhalten. Erste Hinweise deuten auf ein Medizinlabor in den Niederlanden hin. Wie und warum das Päckchen in den Briefkasten der karitativen Einrichtung gelangte, ist ebenfalls unbekannt.

Dieser Artikel wurde am Mittwoch etwa gegen 16 Uhr aktualisiert.

