Nach Absturz in Russland: Ermittler prüfen verschiedene Unglücksursachen

Flugschreiber sollen ausgewertet werden - Halbes Flugzeug durch Feuer zerstört - vor 36 Minuten

MOSKAU - Nach der Flugzeugkatastrophe in Moskau gehen die Ermittler verschiedenen möglichen Ursachen für das Unglück mit mehr als 40 Toten nach. Untersucht werde unter anderem, ob die Piloten und das technische Personal ausreichend qualifiziert gewesen seien, oder ob mögliche technische Ursachen an dem Suchoi Superjet-100 sowie Wettereinflüsse eine Rolle spielten. Zeugen berichteten zuvor von einem Blitzeinschlag.

Dieses Videostandbild des Russischen Untersuchungsausschusses zeigt Ermittler, die am Wrack der ausgebrannten Maschine des Typs Suchoi Superjet-100 auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo arbeiten. © Uncredited/Russian Investigative Committee/AP/dpa



Passagiere hatten von einem Blitzeinschlag berichtet. Danach seien Teile der Technik an Bord ausgefallen, hieß es. Die Maschine geriet nach einer Bruchlandung in Brand. Der Jet der Fluggesellschaft Aeroflot war am Sonntagabend kurz nach dem Start wegen technischer Probleme auf den Flughafen Scheremetjewo zurückgekehrt. Beim Landeanflug prallte die Maschine mehrfach auf den Boden und ging in Flammen auf. Nach Angaben der russischen Behörden konnten sich 37 Menschen retten, darunter die Piloten. Die Menschen entkamen über Notrutschen und rannten über das Flughafengelände. 41 Menschen starben, darunter mindestens zwei Kinder.

Die Ermittler hoffen darauf, nach Auswertung der Flugschreiber Klarheit über den Grund der Notlandung zu bekommen. Das kann mehrere Tage dauern. Flugschreiber enthalten unter anderem Aufzeichnungen der Flugdaten und der Cockpitgespräche. Das ist für Ermittler sehr wichtig bei der Klärung der Unfallursache. Die sogenannten Blackboxes sind so robust gebaut, dass sie normalerweise auch ein Unglück überstehen sollten. Die seit 2017 eingesetzte Maschine soll erst im April technisch gewartet worden sein. Sie sollte von Moskau in die nordrussische Stadt Murmansk fliegen. Die hintere Hälfte der Flugzeugs wurde durch das Feuer zerstört. An Bord befanden sich 78 Menschen.

