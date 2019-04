Nach Ausraster: Einsatzkräfte finden blutverschmiertes Treppenhaus vor

HOF - Ein randalierender 23-Jähriger hielt am Wochenende die Hofer Polizei in Atem: Zunächst hatte er in einem Wohnhaus eine Scheibe zerschlagen und sich dabei so heftig geschnitten, dass die Einsatzkräfte ein blutverschmiertes Treppenhaus vorfanden. Er musste von den Beamten zur Notaufnahme gebracht werden - wo der Verletzte prompt weiter wütete.

Es begann alles in einem Wohnhaus in der Jahnstraße, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ein 23-Jähriger war mit den Bewohnern eines Wohnhauses in Streit geraten und dabei schließlich völlig ausgerastet. Mit der bloßen Hand zerschlug er bei der Auseinandersetzung eine Glastür, wobei er sich eine heftige Schnittverletzung an der Hand zuzog. Die Polizei und der Rettungsdienst rückten an.

Im Wohnhaus fanden die Einsatzkräfte dann nicht nur ein blutverschmiertes Treppenhaus vor, sondern auch den 23-Jährigen mitsamt seiner stark blutenden Wunde. Trotz der Schwere der Verletzung wollte er sich aber nicht behandeln lassen. Der Transport ins Krankenhaus musste letztlich durch die Polizei begleitet werden. Kaum hatten die Beamten den Mann dort jedoch abgeliefert, kam es zum nächsten Zwischenfall - diesmal in der Notaufnahme des Krankenhauses.

Der junge Mann randalierte erneut, beleidigte und bedrohte das anwesende Krankenhauspersonal und verweigerte weiterhin die erforderliche Behandlung. Polizeikräfte kamen dazu, um zusammen mit dem Mitarbeitern der Notaufnahme den Verletzten zu fesseln, damit die Schnittwunde endlich versorgt werden konnte.

Dabei griff der Mann die beiden Polizeibeamten an und verletzte beide leicht. Immerhin gelang es letzten Endes, die Verletzung zu versorgen. Der Mann wird nun unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung angezeigt.

