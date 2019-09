Nach Badeunfall in Oberpfalz: 33-Jährige stirbt in Klinik

Frau trieb regungslos im Wasser - Badegäste griffen ein - vor 1 Stunde

PRESSATH - Nach einem tragischen Badeunfall in der Oberpfalz, ist eine 33-Jährige mittlerweile an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Frau sprang am Kiesibeach in Pressath von einer Badeplattform und trieb anschließend regungslos im Wasser.

Noch immer ist unklar, wie es zu dem Unfall am Kiesibeach in Pressath kommen konnte: Am Dienstag war eine 33-Jährige aus Weiden von einer Badeplattform ins Wasser gesprungen und trieb dann regungslos an der Oberfläche. Badegäste zogen die Frau schließlich aus dem Wasser und versuchten sofort, sie zu reanimieren. Sie wurde per Rettungshubschrauber in die Klinik nach Regensburg geflogen.

In der Nacht zum Samstag erlag die 33-Jährige ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei Oberpfalz am Sonntag mitteilte. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es weiterhin nicht. Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen übernommen.

jm