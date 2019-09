Nach Böschungsbrand: Keine Züge zwischen Forchheim und Bamberg

NÜRNBERG - Ein Böschungsbrand hat am Samstagmorgen die Bahnstrecke zwischen Forchheim und Bamberg lahmgelegt. Der Zugverkehr wird auf einigen Strecken behindert.

Bei einem Böschungsbrand an der Bahnstrecke zwischen Forchheim und Hirschaid wurden Signal- und Kabelanlagen so stark beschädigt, dass die Strecke zwischen Bamberg und Nürnberg für den überregionalen Bahnverkehr vorübergehend gesperrt werden musste. Auf der wichtigen Nord-Süd-Verbindung läuft nach Angaben der Bahn ein großer Teil des Verkehrs zwischen München, Berlin und Hamburg. "Und dann ist ja auch noch Oktoberfest - da sind nach unseren Erfahrungen mehr Menschen mit dem Zug Richtung München unterwegs", sagte eine Sprecherin der Bahn.

Von den Störungen betroffen sind vor allem die ICE, die von Hamburg oder Berlin über Nürnberg nach München fahren. Sie werden nach Auskünften der Deutschen Bahn über Schweinfurt umgeleitet und kommen daher mit Verspätung an. Auch im Regionalverkehr kann es zu Behinderungen kommen, es gibt aber Ersatzverkehr mit Taxen.

Außerdem kommt es auf der Strecke zwischen Bamberg und Erfurt zu Behinderungen.

