Nach Brandserie in Neunkirchen: 21-Jähriger in Haft

Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen - vor 46 Minuten

NEUNKIRCHEN B. WEIDEN - Insgesamt fünf Brände verzeichneten Feuerwehr und Kriminalpolizei in Neunkirchen bei Weiden in den vergangenen Wochen. In allen Fällen gingen die Beamten von Brandstiftung aus. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Es sind insgesamt fünf Brände in dem Dorf Neunkirchen, die die Kriminalpolizei Weiden beschäftigen. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf einen fünfstelligen Betrag.

Fünfter Brand in Folge: Gartenhütte in Neunkirchen stand in Flammen

Am Dienstag konnte die Polizei einen 21-Jährigen festnehmen. Er gilt als dringend tatverdächtig. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den jungen Mann. Laut Polizei Weiden können die Beamten noch keine Angaben zu dem Motiv machen, da die Ermittlungen noch andauern.

Bilderstrecke zum Thema Fünfter Brand in Folge: Erneut Flammen in Neunkirchen bei Weiden Am frühen Samstagmorgen wurden die Feuerwehrleute in Neunkirchen bei Weiden alarmiert. In direkter Nähe zum Feuerwehrhaus war eine Scheune in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Allerdings brannte das Gartenhaus komplett nieder. Bereits in der Vergangenheit kam es in Neunkirchen vermehrt zu ähnlichen Einsätzen. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen übernommen.



