Nach dem Dauerregen: Bald kehrt der Frühling zurück

Die Temperaturen steigen in den kommenden Tagen wieder an - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Nachdem der Regen am Dienstag nicht enden wollte und Gewitter und teils kräftige Böen durch Bayern gezogen waren, heißt es am Mittwoch: Entwarnung! Der Dauerregen ist Geschichte, die Temperaturen steigen. Auch die Sonne wird in den kommenden Tagen hin und wieder zu sehen sein.

+++ Nass, stürmisch, ungemütlich - diese Wörter beschreiben den Dienstag ziemlich treffend. Doch nachdem der Dauerregen in Teilen Bayerns für Überschwemmungen und Schlammmassen sorgte, zeigt sich der Mittwoch deutlich freundlicher.

+++ Am Mittwochmorgen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann schließlich auch all seine Warnungen für die Region aufgehoben. Niederschlag ist zwar nicht ausgeschlossen, doch immerhin sinkt die Wahrscheinlichkeit. Bei um die 17 Grad bleibt es stark bewölkt.

+++ Der Donnerstag bleibt dann endlich wieder trocken. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken klettert das Quecksilber auf die 19-Grad-Marke. Der Freitag wird dann bei bis zu 22 Grad frühlingshaft.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com

Bilderstrecke zum Thema Dauerregen in Franken: Scheinfeld stand komplett unter Wasser Der starke Dauerregen in der Region hält an. Im mittelfränkischen Scheinfeld (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) war am Montagnachmittag die Innenstadt kurzzeitig unter Wasser gestanden. In den Gullideckeln hatte sich zu viel Laub gesammelt. Die Feuwerwehr musste die Deckel deshalb anheben und den Ablauf reinigen. Noch bis zum Mittwoch soll es in der Region immer wieder heftig regnen.