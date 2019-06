Nach dem Nebel kommt die Sonne: Sommerlicher Wochenstart

Der Himmel klarte in den Vormittagsstunden auf - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Der Blick aus dem Fenster ließ am Montagmorgen in Nürnberg kaum erahnen, was die Woche noch für uns bereithält: Dichte Nebelschwaden hängen tief über Nürnberg. Doch schon für den Nachmittag sind Sonne und 27 Grad angekündigt. Am Dienstag knackt das Thermometer schon wieder die 30-Grad-Marke.

+++ So sommerlich sah der Montagmorgen über Nürnberg gar nicht aus: Dichter Nebel hing über der Stadt, verhinderte sogar den Blick auf die Kaiserburg. Für den Nachmittag jedoch sind 27 Grad und Sonne prophezeit, der Himmel soll aufklaren.

+++ Am Dienstag soll sogar die 30-Grad-Marke wieder durchbrochen werden. Laut dem fränkischen Wetterochs ist auch die Gefahr von Wärmegewittern in diesem Zeitraum eher gering.

