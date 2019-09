Nach einem Spätsommer-Traumtag folgt die kühle Nacht

Regenschauer sind nicht vorhergesagt - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Nach einem sonnenklaren Himmel hält so langsam der Abend Einzug. Nachts wird es frisch, mancherorts kann es sogar zu Bodenfrost kommen. Am Donnerstag zeigt sich der Spätsommer wieder von seiner schönsten Seite.

+++ Am Mittwoch bleibt der Himmel frei: bis zu 11 Sonnenstunden sagt wetter.com für Nürnberg voraus. In der Nacht fallen die Temperaturen dann rapide auf unter fünf Grad, an manchen Orten kann es auch Bodenfrost geben.

+++ Der Donnerstag wird sich wohl ebenfalls von seiner heiteren Seite zeigen. Sonnenschein und Wolken wechseln sich ab, und es ist überwiegend trocken. Die Sonne strahlt dann bei 16 Grad vom Himmel. In der Nacht bleiben die Temperaturen weiterhin frostig.

+++ Das wundervolle Sonnenwetter bleibt uns bis zum Wochenende erhalten: Die Sonne verwöhnt uns am Freitag und Samstag nahezu durchgehend. Die Temperaturen klettern auf bis zu 21 Grad, die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt null Prozent. Grund dafür ist ein Hoch über den Britischen Inseln, das bis zum Wochenende zu uns wandert und das Wetter stabil hält.