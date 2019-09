Nach Fahndung: 17-Jährige wieder aufgetaucht

Junge Frau wurde fast drei Tage lang vermisst - vor 15 Minuten

STRULLENDORF/SELB - Fast drei Tage lang wurde eine 17-Jährige aus Oberfranken vermisst. Sie kehrte nach einem Familienbesuch nicht wie geplant in eine Jugendhilfeeinrichtung in Selb zurück - ist nun aber wohlbehalten wieder bei ihrer Familie.

Die Polizeiinspektion Bamberg bat um Hinweise, weil die junge Frau am späten Nachmittag des 8. September in einen Zug in Richtung Nürnberg einstieg, aber nicht wie vereinbart am Bahnhof in Marktredwitz ankam. Nun aber die Entwarnung: Die 17-Jährige ist wohlbehalten wieder aufgetaucht.

vek