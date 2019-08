Nach Familienstreit: 70-Jährige in Unterfranken vermisst

SAILAUF - Seit Sonntag fehlt von einer 70-Jährigen aus Sailauf im Kreis Aschaffenburg jede Spur. Die Polizei startete sofort intensive Suchmaßnahmen - bislang jedoch ohne Ergebnis. Nun bitten die Beamten die Bevölkerung um Hinweise.

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach der 70-jährigen Gabriele Patzak, die seit Sonntag im Landkreis Aschaffenburg vermisst wird. Foto: Polizei



Gabriele Patzak ist am Sonntag nach einer Streitigkeit mit der Familie in ihr Auto gestiegen und weggefahren. Ihr Ford Fiesta wurde mittlerweile im Parkhaus Dämmer Tor in Aschaffenburg aufgefunden, von der Rentnerin selbst fehlt jede Spur. Die Aschaffenburger Polizei hat zahlreiche Anlaufstellen überprüft und sucht auch mit Spürhunden nach der 70-Jährigen.

Die Vermisste ist laut Angaben der Polizei etwa 1,65 Meter groß und von schlanker Figur. Sie trägt schwarze kinnlange Haare mit vereinzelten grauen Strähnen. Vermutlich ist sie mit einer Jeans und einem T-Shirt bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

