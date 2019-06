Nach Flixbus-Unglück: Unfallopfer sucht seinen Schutzengel

Alexander Engel will sich bei seinem Retter bedanken - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Mit viel Glück überlebte Alexander Engel einen schweren Busunfall auf der A 9 bei Leipzig, nun sucht der Oberfranke nach seinem Retter, der ihn von seinem Sitz losgeschnallt hat.

Am 19. Mai überschlug sich auf der A 9 nahe Leipzig ein Bus des Unternehmens Flixbus mehrfach und blieb dann auf der Seite liegen. Ein Mensch starb bei dem Unfall. © Jan Woitas/dpa



Am 19. Mai überschlug sich auf der A 9 nahe Leipzig ein Bus des Unternehmens Flixbus mehrfach und blieb dann auf der Seite liegen. Ein Mensch starb bei dem Unfall. Foto: Jan Woitas/dpa



"Er ist ein Held für mich und zu einem der wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden", sagt der 33-jährige Familienvater aus Heinersreuth (Landkreis Bayreuth) über seinen Sitznachbarn, der ihn vielleicht vor noch Schlimmerem bewahrt hatte. Der unbekannte Mann hatte Engels Sitzgurt gelöst, wozu dieser wegen seines gebrochenen Arms nicht mehr in der Lage gewesen war. Ohne die Hilfe seines Nebenmanns hätte das Unfallopfer wohl noch länger in dem auf der Seite liegenden Bus ausharren müssen – immer in der Angst, dass vielleicht ein anderes Fahrzeug in das Wrack hineinrast.

Nach einem gemeinsamen Wochenende mit alten Freunden in Berlin wollte Alexander Engel am Sonntag, 19. Mai, mit einem Doppeldeckerbus des Unternehmens Flixbus zurück nach Bayern fahren. Der Familienvater döste während der Fahrt und freute sich auf seine Frau und seine beiden Söhne, die zu Hause im Heinersreuther Ortsteil Altenplos auf ihn warteten.

Bilderstrecke zum Thema Ein Toter und zahlreiche Schwerverletzte bei Flixbus-Unfall auf A9 Am frühen Sonntagabend ist auf der A9 nahe Leipzig ein mit mehr als 70 Passagieren besetzter Flixbus verunglückt. Mindestens einer der Insassen kam ums Leben, weitere wurden schwer verletzt.



Zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Bad Dürrenberg überschlug sich der mit 75 Personen besetzte Bus jedoch mehrfach, nur wenige Meter von Engel entfernt bohrte sich eine Leitplanke in den Bus. Eine 63-jährige Frau kam bei dem Unglück ums Leben, 57 weitere Passagiere wurden teilweise schwer verletzt. Der 33-jährige Oberfranke erlitt einen mehrfachen Oberarmbruch und war an seinen Sitz gefesselt, doch dann schnallte ihn sein Nachbar los, obwohl dieser laut Engel selbst blutüberströmt war.

Aufrufe auf Facebook

Um seinen Retter zu finden, hat er inzwischen in mehreren Facebook-Gruppen Aufrufe gestartet und mit lokalen Medien gesprochen. Bisher blieb Engels Suche allerdings erfolglos, er kann sich nur daran erinnern, dass sein Retter etwa 1,80 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt ist und eine sportliche Figur hat. Aus Datenschutzgründen dürfen weder das Busunternehmen noch die Polizei Namen nennen. Und wenn der Gesuchte keine Sitzplatz-Reservierung hatte, ist eine Identifizierung wahrscheinlich überhaupt nicht möglich.

Inzwischen wartet Alexander Engel darauf, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. Mit Hilfe einer Platte und 15 Nägeln haben die Ärzte am Klinikum Bayreuth seinen Oberarmknochen wieder stabilisiert, nun steht eine lange Reha für den 33-Jährigen an. Trotz aller Schmerzen ist das Unfallopfer aber nicht nur seinem unbekannten Retter dankbar, sondern auch dem Schicksal, das ihn vor dem Start in Berlin dazu bewogen hatte, sich anzuschnallen. "Wenn du das nicht gemacht hättest, wäre vielleicht nicht mehr viel von dir übrig", waren Engels Gedanken, als sich die Einsatzkräfte am Straßenrand um ihn kümmerten.

André Ammer