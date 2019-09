Am Donnerstagnachmittag geriet der Fahrer eines Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache auf der B286 nahe Bad Kissingen in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Suzuki zusammen. Die Insassen des Mercedes wurden schwer verletzt. Der 61-jährige Mann am Steuer des Suzuki schwebt in Lebensgefahr. Alle drei Unfallopfer kamen mit Rettungswagen oder per Hubschrauber in nahegelegene Krankenhäuser. © NEWS5 / Merzbach