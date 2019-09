Nach Regen-Wochenende: Ab Dienstag wird's sonnig

Hochdruckgebiet bringt zur Wochenmitte Wärme - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Sommer verabschiedet sich - jedoch nur bis Dienstag: Bis dahin dominieren Regen und Wolken, die Temperaturen kommen insgesamt kaum noch über die 20-Grad-Marke hinaus. Die Sonne zeigt sich dann zur Wochenmitte wieder und bringt Temperaturen bis zu 24 Grad nach Franken.

