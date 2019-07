Nach Schiffsunfall in Riedenburg: Schleuse wieder in Betrieb

RIEDENBURG - Eine Woche nach einem Schiffsunfall an der Schleuse Riedenburg ist der Main-Donau-Kanal wieder befahrbar. Am Freitag um 11.30 Uhr hat die Schleuse wieder ihren Betrieb aufgenommen.

Ein Hotelschiff hatte die Schleuse Riedenburg beschädigt. © Matthias Balk/dpa



Die Anlage wurde in den vergangenen Tagen nur provisorisch instand gesetzt, dauerhaft repariert werden soll das Schleusentor bei der nächsten planmäßigen Sperrung im Frühjahr 2020. Zuletzt mussten laut Ingrid Warm vom zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 79 Schiffe auf den beiden Seiten der Schleuse warten.

Der Stau soll nun so schnell wie möglich aufgelöst werden, weshalb sich auch der Zeitplan des Triathlon-Wochenendes rund um den Datev Challenge Roth ein wenig geändert hat. So hätte das Schwimmtraining für die Triathleten im Kanal am Samstag ursprünglich von 6.30 bis 9 Uhr dauern sollen, wurde nun aber von 7 bis 8.30 Uhr verkürzt. Außerdem beginnen die Aufbauarbeiten für den 3,8 Kilometer langen Schwimmwettbewerb bei der Kanallände Hilpoltstein etwas später als sonst, damit die Wasserstraße nicht so lange für den Schiffsverkehr gesperrt werden muss.

Der Hochbetrieb an den Schleusen der 170 Kilometer langen Wasserstraße an diesem Wochenende hat jedoch auch sein Gutes, denn bei jedem Schleusungsvorgang wird auch frischeres und kühleres Wasser in den Kanal eingeleitet. Die Wassertemperatur sinkt, was vielen Challenge-Teilnehmern zugutekommt. Ab einer Temperatur von 24,5 Grad müssen sie laut der Wettkampfordnung der Deutschen Triathlon-Union (DTU) auf ihre geschätzten, weil den Auftrieb verbessernden Neoprenanzüge verzichten; in den vergangenen Tagen war das Kanalwasser bei Hilpoltstein teils über 25 Grad warm.

"Die Altersklassen-Athleten werden mit ihren Anzügen schwimmen können, bei den Profis müssen wir abwarten", sagt Challenge-Sprecher Heiko Wörrlein. Für diese Startgruppe gilt gemäß der DTU-Regeln schon ab einer Wassertemperatur von 21,9 Grad ein Neoprenverbot.

aar