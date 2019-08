Nach Schlägerei im Ankerzentrum: Amt prüft Abschiebungen

Rund 30 Asylbewerber waren am Dienstagabend aneinander geraten - vor 26 Minuten

DEGGENDORF - Nach Ausschreitungen am Ankerzentrum in Deggendorf wurde am Donnertag gegen zwei Beteiligten Haftbefehl erlassen. Nun wird auch die Abschiebung von mehreren beteiligten Asylbewerbern geprüft.

Bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend waren mehrere Menschen verletzt worden. © NEWS5/Pieknik



Das bayerische Landesamt für Asyl übernehme die Koordinierung, teilte das Innenministerium am Donnerstag in München mit. "Die Täter müssen mit der vollen Härte des Rechtsstaats rechnen", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Rund 30 Leute aus Nigeria und Aserbaidschan hatten sich am Dienstagabend vor dem Ankerzentrum lautstark gestritten. Es kam zu Handgreiflichkeiten, auch Steine flogen. Mindestens zehn Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt, darunter drei Wachleute und zwei Polizisten.

Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte. Insgesamt waren nach Polizeiangaben acht Tatverdächtige vorläufig in Gewahrsam genommen worden. Gegen drei der Männer wurde inzwischen Haftbefehl erlassen.

dpa