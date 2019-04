Nach schweren Gewittern: Auch am Sonntag wird es frisch

Tief "Uli" bringt kalte Luft und jede Menge Regen nach Franken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach "Theodor" bringt am Wochenende auch Tief "Uli" kalte Luft und jede Menge Regen nach Franken. Bis zum Sonntagabend warnt der DWD vor starken Sturmböen. In der Nacht zum Montag kann es sogar gefrieren.

+++ Am Samstagabend zogen schwere Gewitter über Mittelfranken hinweg. Der DWD hat dementsprechend eine Wetterwarnung herausgegeben. In Nürnberg sorgte eine sogenannte "Shelf Cloud" für gespenstische Atmosphäre am Himmel. Zudem prasselten Regen und Hagel nieder.

+++ Auch am Sonntag wird es frisch: Bei maximal 12 Grad drohen örtlich immer wieder Schauer. Laut Wetterochs können die Regenfälle auch bis in den Nachmittag andauern. In der Nacht kann es stellenweise zu Bodenfrost kommen.

+++ Im Laufe des Montags erfasst uns von Nordosten her eine Warmfront mit Regen. Die Bewölkung nimmt im Tagesverlauf zu, nachmittags fallen erste Tropfen.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / dwd.de