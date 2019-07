Nach Thailand abgesetzt: Polizei schnappt Starnberger in Südostasien

MÜNCHEN - Volksverhetzung, Körperverletzung, Drogenhandel: Der Mann, den das Bayerische LKA vor kurzem in Thailand aufgespürt hat, hat während seiner kriminellen Karriere einige Straftaten angesammelt. Zwei offene Haftbefehle wurden dem Starnberger, der sich vor knapp zwei Jahren nach Südostasien abgesetzt hatte, schließlich zum Verhängnis.

Etwa eineinhalb Monate ist es her, dass die Royal Thai Police zuschlug und den Gesuchten nördlich von Bangkok festnahm. Vorher hatten BKA und LKA ihre Suchmaschinerie in Gang geworfen, um den 33-Jährigen zu finden - denn der Mann hatte einiges auf dem Kerbholz. Volksverhetzung, Körperverletzung, Diebstahl - das ist nur ein Auszug aus dem Register, dass der Starnberger im Laufe seines Lebens ansammelte. Laut Polizei begeht er seit seinem zehnten Lebensjahr Straftaten. Zuletzt war er unter anderem aufgefallen, weil er Frauen in einer Damentoilette gefilmt und rechtsmotivierte Hasspostings über die sozialen Medien verbreitetet hatte.

2017 verurteilte ihn das Amtsgericht Wolfratshausen schließlich wegen eines Verbrechens nach

dem Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Kurz darauf flüchtete der 33-Jährige nach Thailand. Dort spürte ihn das Bayerische LKA in Zusammenarbeit mit dem BKA auf, die thailändische Polizei nahm ihn schließlich fest. Einen Monat später wurde der Flüchtige von zwei Beamten der Zielfahndung des LKA von Bangkok nach Deutschland überstellt und den Strafverfolgungsbehörden übergeben.

