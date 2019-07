Nach Tigers-Abschied: Jiranek wechselt an die Nordsee

NÜRNBERG - Aus Nürnberg hatte sich Martin Jiranek geräuschlos verabschiedet. Kurz nach dem Aus im Playoff-Viertelfinale hatte ihm die Geschäftsführung der Thomas Sabo Ice Tigers mitgeteilt, dass sie nicht mehr mit ihm plane - weder als Sportdirektor noch als Trainer. Ende Mai endete sein Engagement, man hörte nur, dass er nicht dringend nach einem neuen Job suche. Aber ohne Eishockey kann und will der 49 Jahre alte Deutsch-Kanadier dann doch nicht. An der Nordseeküste beginnt Jiranek neu.

Künftig für Pinguine verantwortlich: der ehemalige Tiger-Dompteur Martin Jiranek. © Sportfoto Zink / ThHa



Am Abend des 10. März hatte Martin Jiranek die Eis-Arena in Bremerhaven verlassen, gut gelaunt, zufrieden und sicherlich nicht mit dem Gedanken daran, ein halbes Jahr später zurückzukehren - als Co-Trainer der Mannschaft, die er gerade als Trainer der Ice Tigers aus den Playoffs geworfen hatte. Es war nur eine kurze, aber denkbar intensive Serie zwischen Nürnberg und den Fischtown Pinguins und offenbar haben diese drei Spiele gereicht, um sich gegenseitig kennen und schätzen zu lernen. Seit Donnerstag ist Jiranek jedenfalls Angestellter der Fischtown Pinguins Bremerhaven SBG mbH. Künftig wird er Cheftrainer Thomas Popiesch hinter der Bande assistieren.

"Eine für uns perfekte Lösung, die uns sportlich einen wichtigen Schritt weiterbringen wird. Martin kennt die Liga, ist ein hervorragender Analyst und zudem ein Fachmann für das Powerskating und all die Dinge, die eine Mannschaft besser machen können", ließ Popiesch ausrichten, der einst ebenfalls für die Ice Tigers aktiv war, nach der DEL-Premieren-Saison aber keinen Vertrag mehr angeboten bekommen hatte - ein Jahr später wiederum wechselte der junge Martin Jiranek aus Val Gardena nach Nürnberg. In Bremerhaven arbeiten sie nun zum ersten Mal zusammen. "Eigentlich wollte ich zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Engagement annehmen", erklärte Jiranek, "aber mein Verhältnis nach Bremerhaven war immer außerordentlich gut und ich hatte von der ersten Sekunde meiner Gespräche ein Gefühl das mir sagte: Mach es! Ich liebe Eishockey und glaube fest daran, dass ich hier in Bremerhaven sehr viel Freude haben werde."

Die ewige Nummer 12

In der Deutschen Eishockey-Liga lief Jiranek 493 Mal für die Ice Tigers auf, kein Spieler hat in der Geschichte der Ice Tigers mehr Tore erzielt (178), keiner hat mehr vorbereitet (252). Seine Nummer 12 wird bei den Ice Tigers nicht mehr vergeben. Als Topscorer war er einer der entscheidenden Spieler der legendären Vizemeister-Mannschaft von 1999, seine Karriere beendete er 2007 ebenfalls als Vizemeister. Danach war Jiranek Jugendtrainer, Co-Trainer der Ice Tigers, Cheftrainer in Krefeld, Co-Trainer in Mannheim, Sportdirektor in Nürnberg und zweimal Interims-Cheftrainer. Am 18. Oktober wird er erstmals wieder nach Nürnberg zurückkehren - als Co-Trainer der Fischtown Pinguins aus Bremerhaven.