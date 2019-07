Nach Überholmanöver: Motorradfahrer stirbt in Oberfranken

Der Kradfahrer geriet ins Bankett und stürzte - er verstarb am Unfallort - vor 1 Stunde

ITZGRUND/SESSLACH - Im Landkreis Coburg ist ein Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2204 verunglückt. Er beendete kurz vor Seßlach einen Überholvorgang und geriet beim Einscheren ins Bankett. Danach kam er ins Schlingern und stürzte. Der Versuch, den jungen Mann zu reanimieren, blieb vergebens.

Auf der Staatsstraße 2204 ist am Montagabend ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Mann war gegen 20 Uhr zwischen Itzgrund und Seßlach unterwegs und beendete gerade ein Überholmanöver, als er ins Bankett geriet. Daraufhin verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin, die er zuvor überholt hatte, hielt daraufhin an und tätigte sofort einen Notruf. Dennoch kam für den Mann jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort.

21-jähriger Biker verunglückt nach Überholmanöver in Oberfranken Ein Motorradfahrer ist nach einem Überholmanöver bei Seßlach im Landkreis Coburg von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verunglückt. Der 21-Jährige überholte am Montagabend ein Auto und geriet anschließend rechts von der Fahrbahn.



Nach Angaben der Polizei ist der Motorradfahrer wohl nicht mit dem Auto, das er überholt hatte, in Berührung gekommen. Ein Rettungshubschrauber rückte vergeblich an, die Straße blieb nach dem Unfall längere Zeit gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Coburg beauftragte einen Sachverständigen, der den genauen Unfallhergang klären soll.

lip