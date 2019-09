Nach Unfall bei Burglauer: Senior stirbt im Krankenhaus

Autos waren in einer Kurve frontal zusammengestoßen - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

BURGLAUER - Schwer verletzt wurden am Freitag die Opfer eines Unfalls auf einer Bundesstraße bei Burglauer ins Krankenhaus geflogen. Für den 85-jährigen Beifahrer des Autos, das in den Gegenverkehr geraten war, kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er starb im Krankenhaus.

Am Freitagnachmittag waren zwei Autos auf einer Bundestraße bei Burglauer frontal zusammengestoßen, als eine 78-Jährige mit ihrem Wagen in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Wie die Polizei mittelt, saß auf dem Beifahrersitz ihr 85-jähriger Ehemann. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen, ebenso der 33-jährige Fahrer des anderen an dem Unfall beteiligten Autos. Dort starb der 85-Jährige Beifahrer noch am Abend.

Eine Sachverständige soll nun den Unfallhergang rekonstruieren. Dennoch bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich unter der Telefonummer 09771/6060 melden.

afr