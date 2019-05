Nach Unfall mit Verkehrschaos am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen Zeugen gesucht

Alle Fahrspuren sind für den Verkehr wieder freigegeben - Polizei sucht jetzt Zeugen - vor 8 Minuten

ERLANGEN - Bei einem Verkehrsunfall am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen ist am Freitagmorgen ein 43-Jähriger mit seinem Ford auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Sattelzug kollidiert. Wegen der Aufräumarbeiten kam es zu massiven Behinderungen in beiden Richtungen.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 8:30 Uhr am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen im Baustellenbereich. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Ford auf der A3 in Richtung Würzburg, als ein Lkw ausscherte, um zu überholen. Das Fahrzeug kam daraufhin ins Schleudern und rammte im Baustellenbereich die mobile Mittelschutzplanke, die dabei auf etwa 300 bis 400 Metern Strecke erheblich beschädigt wurde. Der Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn in Richtung Regensburg und kollidierte dort mit einem Sattelzug.

Beide Fahrtrichtungen waren zunächst komplett gesperrt. Ab etwa 9:45 Uhr konnte der Verkehr einspurig in Blockabfertigung an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Das Polizeipräsidium stellte die Autofahrer auf länger andauernde Verkehrsbehinderungen ein. Grund dafür war, dass wegen der Baustelle durch den Unfall ein regelrechtes Verkehrschaos entstanden ist. Die mobile Mittelschutzplanke musste von der Autobahndirektion Nordbayern mit schwerem Gerät wieder instand gesetzt werden - dieses Unterfangen hat länger gedauert.

Alle drei beteiligten Personen blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Mittlerweile sind alle Fahrspuren für den Verkehr wieder freigegeben.

Am Freitagnacht hat die Verkehrspolizei Erlangen einen Aufruf gestartet. Sie sucht Zeugen, die Hinweise zur "seitlichen Berührung des Pkw Ford und des Lkw" geben können, wie es in der Pressemitteilung heißt. Die Verkehrspolizei ist unter der Telefonnummer (09131) 760-414 rund um die Uhr erreichbar.

Dieser Artikel wurde zuletzt am Samstag, 11. Mai, um 10.15 Uhr aktualisiert.

