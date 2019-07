Nach vernieseltem Wochenstart kommt die Sonne zurück

NÜRNBERG - Sonne, Regen, Regen, Sonne - derzeit weiß man oft selbst nicht so recht, was auf einen zukommt. Das Wechselspiel aus nasser Erfrischung und Sommerwetter geht allerdings auch in dieser Woche munter weiter. Wann Sie besser Flip-Flops und wann Regenkleidung tragen sollten? Wir verraten es.

+++ Der Dienstag dürfte nach aktuellem Stand etwas sonniger und trockener werden als der Montag. Bei bis zu 24 Grad ist die Regenwahrscheinlichkeit sehr gering. Doch das hält nicht lange.

+++ Schon am Mittwoch zieren Regenwolken erneut den Tagesradar. Die Temperaturen fallen minimal auf 23 Grad ab. In der Nacht kühlt es auf 17 Grad herunter.

+++ Dafür kämpft sich dann am Donnerstag die Sonne zurück: Zwar ist der Himmel ein wenig bewölkt, aber immerhin steigen die Temperaturen bis auf 25 Grad an. Außerdem bleibt es trocken und somit ist das Wetter wieder ideal für einen Besuch im Freibad oder Biergarten.

