Nackte Haut und heiße Schlitten: Street-Mag Show in Geiselwind

Von der Corvette bis zur Papst-Harley - wir haben die Bilder - vor 12 Minuten

GEISELWIND - Bei der Street-Mag Show in Geiselwind ging es auch geistlich zu. Zumindest wurde dort eine Harley vorgestellt, die dem Papst in Rom überreicht werden soll. Und auch sonst kommen Fans der kuriosen Fahrzeuge, die in ansehnlicher Begleitung den Besuchern präsentiert wurden, voll auf ihre Kosten.

Beim Street Mag in Geiselwind ging es heiß her - in mehrfacher Hinsicht. Kuriose Boliden glänzten in der Sonne und im Beisein von echter Frauen-Power. Den Gästen schienen die Kuriositäten von Harley Davidson, Corvette oder VW zu gefallen, hier gibt es die Bilder:

Bilderstrecke zum Thema Show-Cars, Girls und Tattoos: Street-Mag Show in Geiselwind Die Motoren röhren, die Show-Cars glänzen im Schein der Sonne und werden im Beisein weiblicher Lenkerinnen den Gästen bei der Geiselwinder Street-Mag Show den Gästen präsentiert. Vom VW-Bus bis zum Mustang: Wir haben die Bilder.



mw