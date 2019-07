Natronlauge im Main ausgelaufen: Warnmeldung der Polizei

Schiffsverkehr ist eingestellt - Badeverbot in Unterfranken - vor 1 Stunde

ERLENBACH AM MAIN - Im Industriegebiet von Erlenbach am Main (Lkr. Miltenberg) ist am Samstagmittag bei der Betankung eines Güterschiffs eine bislang unbekannte Menge Natronlauge ausgelaufen. Die Polizei spricht deshalb ein Badeverbot in Unterfranken aus.

Wie das Präsidium Unterfranken mitteilt, ist momentan noch nicht abschätzbar, ob durch den Vorfall eine Gefahr für Schwimmer besteht. Aus diesem Grund gilt vorübergehend ein Badeverbot im Main zwischen den Orten Obernburg und der Schleuse Wallstadt. Der Schiffsverkehr wurde ebenfalls eingestellt. Feuerwehr, Polizei und Wasserschutzpolizei sind derzeit vor Ort im Einsatz.

evo