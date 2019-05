NBA-Legende: Wird fränkische Straße nach Nowitzki benannt?

Würzburger FDP bringt entsprechenden Antrag ein - Entscheidung kommende Woche - vor 43 Minuten

WÜRZBURG - Dirk Nowitzki ist einer der größten Sportler Frankens, eine Legende in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Geht es nach der Würzburger FDP, dann soll schon bald eine Straße nach dem bekanntesten Gesicht der Stadt benannt werden.

Er ist der König von Würzburg - und das Volk huldigt ihm: Dirk Nowitzki auf dem Balkon der Residenz. Eine Wiederholung wird es aber vorerst nicht geben. © dpa



Er ist ein "herausragender Sympathieträger seiner Heimatstadt", heißt es in dem Antrag mit der Nummer 55/2019, über den der Würzburger Stadtrat schon am kommenden Donnerstag entscheiden wird. Konkret geht es dabei um eine "Dirk-Nowitzki-Straße" in der Residenzstadt. Üblich sei die Benennung nach einer Person eigentlich erst drei Jahre nach deren Tod - im Falle des Basketballers, der einer der erfolgreichsten Sportler Deutschlands war, sei das aber auch zu Lebzeiten angemessen.

"Die Stadt ist stolz auf ihn und sollte das nach außen dokumentieren", heißt es in dem Antrag, den FDP-Stadtrat Karl Graf einbringt."Wir zeigen hiermit, dass wir eine junge und basketballaffine Stadt sind." Dabei müsse es nicht zwangsläufig eine Straße sein, die nach Nowitzki benannt wird, sagt Graf. Auch eine Brücke oder ein Platz sei denkbar.

Seit einigen Tagen ist klar: Einen Empfang in seiner Heimatstadt wird das "German Wunderkind" vorerst nicht bekommen. Vor mehreren Wochen gab Nowitzki sein Karriereende auch offiziell bekannt. Eine entsprechende Facebook-Veranstaltung sammelte in wenigen Stunden knapp 6000 Interessenten. Sowohl die Stadt, als auch die Dirk-Nowitzki-Stiftung erklärten, das ein derartiger Empfang vorerst nicht geplant sei.

