Neue Fliegerbombe in Regensburg erfolgreich entschärft

Die Polizei Oberpfalz gab Entwarnung - Verkehrssperren aufgehoben - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Die Regensburger haben den letzten Schreck noch gar nicht so richtig verdaut, da kommt es direkt zum nächsten: Erneut wurde eine Fliegerbombe in der Universitätsstadt gefunden. Inzwischen wurde sie erfolgreich gesprengt.

Am Mittwochvormittag wurde gegen 9 Uhr in der Wiener Straße in Regensburg bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden. "Die Sprengkraft betrug 50 Kilo, Front- und Heckzünder des 125 kg-Sprengkörpers waren intakt", wie die Polizei mitteilte. Die Entschärfung war für 12.30 Uhr geplant, um 13.15 Uhr teilten die Beamten schließlich mit, dass die Entschärfung erfolgreich war. Ein Sprengmeister legte zuvor einen Radius von 200 Metern fest, in dem die Bevölkerung evakuiert werden sollte.

#Bombenfund #Regensburg. Der Sprengkörper wurde erfolgreich entschärft. Alle Verkehrssperren sind aufgehoben. Vielen Dank für Euer Verständnis.

Laut Polizei befinden sich lediglich Firmen auf dem Gelände, keine Wohnhäuser. Mehrere Verkehrssperren wurden eingerichtet, sind aber inzwischen wieder aufgehoben. Erst kürzlich wurde in Regensburg eine weitere Fliegerbombe kontrolliert gesprengt. Die Fundstelle der ebenfalls 250 Kilo schweren Bombe lag nicht weit vom heutigen Fundort entfernt.

Dieser Artikel wurde zuletzt um 13.57 Uhr aktualisiert.

