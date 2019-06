Neue Folge m/w/d: Die Sache mit dem "Hurenausweis"

NÜRNBERG - In der aktuellen Folge mussten wir auf Ute verzichten, dafür hatten wir Sheila zu Gast. Die Sozialpädagogin arbeitet im Landratsamt und berät Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, denen am Ende der Beratung der umstrittene "Hurenausweis" ausgestellt wird. Was daran problematisch ist, welchen Einblick sie in die teils traurigen Schicksale der Frauen und Männer bekommt und wie die beiden generell zum Thema Prostitution stehen, erzählt sie im Podcast.

