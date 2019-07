Neuer Hitzerekord in Deutschland gemessen!

Vor 50 Jahren wurden in Nürnberg die höchsten Temperaturen gemessen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Anstatt zu fallen, steigen die Temperaturen noch weiter: 37 Grad lassen die Franken am Donnerstag schwitzen. Während auch die Nächte nicht mehr wirklich Abkühlung versprechen, flüchten sich tagsüber viele Leute in die Freibäder und Eisdielen. Außerhalb Frankens geht es heute noch heißer zu - in Lingen ist mit 41,9 Grad ein neuer Hitzerekord für Deutschland gefallen! Erst am Sonntag könnte es dann draußen abfrischen.

+++ Am Donnerstag bleibt es drückend heiß - der DWD hat für das gesamte Land eine Hitzewarnung herausgegeben. Die Wetterportale kündigen 37-38 Grad für die Region an - was schon heiß genug wäre. Doch die gefühlten Temperaturen liegen sogar noch höher.

+++ Da zieht der Freitag nach: Auch das Wochenende wird in der Hitze-Woche mit 37 Grad eingeläutet. Immerhin prognostiziert wetter.com eine sehr geringe Regenwahrscheinlichkeit, es bleibt aber überwiegend trocken und heiß. In der Nacht "fallen" die Temperaturen auf 21 Grad.

+++ Beim Bardentreffen am Wochenende könnte es dann zu Gewittern kommen. Wer also den musikalischen Klängen in der Altstadt lauschen will, sollte sich für Regen wappnen.

+++ Übrigens: Heute vor 50 Jahren veröffentlichte die NN einen Artikel über einen neuen Hitzerekord: Damals wurden am 23. Juli, am Tag vor dem Erscheinen der Ausgabe, mit 33,1 Grad die höchsten Temperaturen an jenem Datum seit 1894 gemessen.