Neues Terminal: Regensburg setzt voll auf Kreuzfahrtschiffe

767 Kabinenschiffe legten 2018 in der Domstadt an - Projekt ist langwierig - vor 2 Stunden

REGENSBURG - Regensburg plant eine moderne Abfertigungsanlage für Kreuzfahrtschiffe. Das ist notwendig, denn: Auf den derzeitigen Anlegestellen wird es häufig ziemlich eng. Die Nachfrage ist groß.

Im vergangenen Jahr machten in der Domstadt Regensburg 767 Kabinenschiffe fest. Wegen Niedrigwassers waren das wenige. Im Rekordjahr 2016 waren es 1165 Schiffe mit rund 170.000 Passagieren. Foto: Stadtwerke Regensburg



Flusskreuzfahrten sind in Bayern nach wie vor im Trend. Über 1000 "schwimmende Hotels" pro Jahr legen zum Beispiel in Nürnberg an, das auf diesen Boom mit dem Bau des über zehn Millionen Euro teuren "Europakais" reagiert hat. Ähnliche Pläne gibt es nun auch in Regensburg, doch der Weg zu einem großen Abfertigungsterminal scheint noch weit zu sein.

Einladend sieht anders aus: Zurzeit prägen Großparkplätze, Abstellflächen für Container und einige vertrocknete Rasenflächen das dafür vorgesehene Areal im Osten von Regensburg, wo vor einigen Jahren noch der örtliche Schlachthof stand. Auf einer rund sieben Hektar großen Fläche wird dort seit einiger Zeit ein gemischtes Stadtquartier entwickelt, und dort wäre auch genügend Platz für ein großes Kreuzfahrt-Terminal.

Es geht eng zu

Zurzeit machen die Flusskreuzfahrtschiffe ein Stück weiter flussaufwärts fest, und an manchen Tagen geht es an den Anlegestellen zwischen Eiserner Brücke und Nibelungenbrücke ziemlich eng zu. Zeitweise liegen die Schiffe nebeneinander, und auch am Ufer ist die Atmosphäre nicht gerade ansprechend. Auf ihrem Weg in die Regensburger Altstadt müssen die Passagiere triste Kiesflächen passieren, dazwischen liegen die Leitungen, mit denen die Schiffe mit Strom und Frischwasser versorgt werden.

Für das Areal zwischen Schlachthofgelände und dem sogenannten Westhafen war ursprünglich auch ein Yachthafen im Gespräch, doch diese Pläne haben sich mittlerweile zerschlagen. Geblieben ist nur der Name "Marina-Quartier" für dieses Gelände, auf dem bereits ein architektonisch anspruchsvolles Tagungs- und Kongresszentrum namens "marinaforum" und einige luxuriöse Wohnquartiere realisiert wurden.

In der weiteren Planung soll am daneben liegenden Donauufer eine freizeitorientierte Nutzung, möglichst mit Bezug zum Wasser, und ein Hafenterminal für die Personenschifffahrt verwirklicht werden, erklärt Tatjana Setz von der städtischen Pressestelle. Zuerst müsse aber noch ein städtebauliches Gesamtkonzept dafür entwickelt werden.

Neue Mauer für den Hochwasserschutz

Zwar wurden der städtischen Verwaltung laut Setz schon erste Pläne vorgestellt, doch diese müssten hinsichtlich wasserrechtlicher, denkmalpflegerischer, naturschutz- und immissionsschutzrechtlicher Fragen noch überarbeitet werden. Mit anderen Worten: Bis der erste Spatenstich für ein Regensburger Kreuzfahrtterminal erfolgt, wird noch viel Wasser die Donau hinunterfließen. Unter anderem muss für den Hochwasserschutz eine Mauer errichtet werden, die sich durch das gesamte Gelände ziehen wird.

Bei Anlegestellen mit moderner Infrastruktur, an denen auch die neue Generation von Kabinen-Kreuzfahrtschiffen mit einer Länge von 135 Metern problemlos festmachen kann, soll es auch nicht bleiben. Rund um das Terminal sind außerdem Grünflächen mit Spielmöglichkeiten und ein Pool geplant, später sollen im "Marina-Quartier" zusätzliche Hotel- und Bürogebäude entstehen. Sabine Thiele, Geschäftsführerin der Regensburg Tourismus GmbH, sieht die Pläne für das "Marina-Quartier" auch als ein gutes Marketinginstrument, um nicht nur zusätzliche Kreuzfahrtschiff-Touristen nach Regensburg zu locken. Viele dieser Gäste kommen zunächst zu einer kurzen Stippvisite in die Stadt und kehren später für einen längeren Aufenthalt zurück.

Vor allem bei den US-Amerikanern, mittlerweile die drittgrößte Gruppe bei Flusskreuzfahrten durch den Freistaat, sei dieser Trend zu beobachten. Da sei es natürlich zu begrüßen, wenn der erste Eindruck für diese Klientel so gut wie möglich sei und die Kreuzfahrer nicht in irgendeinem Schmuddeleck von Regensburg von Bord gehen müssen.

Vom Freistaat gefördert

Darüber hinaus will die Stadt Regensburg auf der Grundlage des Bayerischen Tourismuskonzepts den Fremdenverkehr in ihrer Kommune weiter fördern. Dabei soll das "Entwicklungskonzept Personenschifffahrt Regensburg 2020" umgesetzt werden, das zu einem großen Teil vom Freistaat gefördert wird.

Die Nachfrage für ein großes Kreuzfahrtterminal ist auf alle Fälle da. So legten im Rekordjahr 2016 insgesamt 1165 Schiffe mit rund 170.000 Passagieren in Regensburg an. Der extrem heiße und trockene Sommer im vergangenen Jahr sorgte allerdings für einen Einbruch: Auf Grund des extremen Niedrigwassers machten 2018 lediglich 767 Kabinenschiffe in der Domstadt fest.

André Ammer