100.000 Euro Schaden: Lkw kippte auf A 3 vor Baustelle um

WIESENT/ROSENHOF - Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer hat auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Nürnberg einen Unfall gebaut. Aus bislang unbekannter Ursache ist er am Beginn der Baustellenverschwenkung zwischen den Anschlussstellen Wörth-Wiesent und Rosenhof gegen die ersten, rechts befindlichen Betonelemente gefahren - mit schwerwiegenden Folgen.

Symbolbild © Archiv / Patrick Seeger (dpa)



Der mit Stückgütern beladene Sattelzug geriet ins Schleudern und kippte seitlich auf die Mittelschutzplanke. Dort blieb er liegen. An der Unfallstelle liefen größere Mengen Diesel sowie andere Betriebsstoffe aus und gelangten teilweise ins Erdreich. Auch die Fahrbahn gen Nürnberg wurde großflächig verunreinigt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Bevor mit der Bergung per Kran begonnen werden konnte, musste die Fracht umgeladen werden. Danach ist eine Fahrbahnreinigung sowie ein teilweises Abtragen des verunreinigten Erdreichs erforderlich.

An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Neutraubling, Wörth und Wiesent sowie das Technische Hilfswerk und ein Bergeunternehmen im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut einer ersten Schätzung der Polizei auf rund 100.000 Euro.

Bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten gegen acht Uhr blieb die Fahrbahn in Richtung Nürnberg komplett gesperrt. Eine Umleitung ab der Anschlussstelle Wörth-Wiesent war eingerichtet. In Fahrtrichtung Passau wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

