Nicht nur das Brauereigespann, gezogen von vier schweren Kaltblütern, war ein Hingucker beim Volksfestzug in Freystadt.

Ein Zeugnis ihres Glaubens haben hunderte Katholiken in Neumarkt an Fronleichnam abgelegt: Nach einem Gottesdienst am Unteren Markt folgte die Prozession durch die Stadt.