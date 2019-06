Groß war der Jubel beim Ministrantenteam der Hofkirche mit Pater William Duraney, welches das Eselrennen beim Neumarkter Frühlingsfest gewonnen hat. Am Start waren heuer 13 Mannschaften.

was wäre das Neumarkter Frühlingsfest ohne seine Landwirtschaftsausstellung? Auch die Neuerung Fit in Neumarkt kommt gut an. Vom Schafkopfturnier mit seinen hunderten Teilnehmern ganz zu schweigen.