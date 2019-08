1500 Menschen evakuiert: Fliegerbombe erfolgreich entschärft

Weltkriegs-Überbleibsel beschäftigt den Landkreis Amberg-Sulzbach - vor 1 Stunde

KÜMMERSBRUCK/ HASELMÜHL - Es ist die zweite Fliegerbombe in sechs Tagen: Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg vergangenen Mittwoch bei Bauarbeiten im oberpfälzischen Kümmersbruck hatten Spezialisten bei Sondierungsarbeiten einen weiteren Blindgänger entdeckt. Am Montagabend konnte die Bombe erfolgreich entschärft werden.

Eine in der Oberpfalz gefundene Kriegsbombe ist am Montagabend entschärft worden. Sperrungen und Evakuierungen könnten aufgehoben werden, teilte die Polizei mit. Von den Maßnahmen waren etwa 1500 Personen betroffen. Die 225-Kilo-Bombe war am Vormittag in Haselmühl bei Kümmersbruck (Landkreis Amberg-Sulzbach) gefunden worden.

Nach dem Fund einer Kriegsbombe auf einer Baustelle in der Oberpfalz vergangene Woche haben Spezialisten erneut eine Bombe entdeckt. Nach Polizeiangaben vom Montag hatten Spezialisten das Gelände in Kümmersbruck (Kreis Amberg-Sulzbach) zuvor gezielt nach weiteren Sprengkörpern abgesucht.

Das Wohngebiet wurde in einem Radius von 500 Metern evakuiert.

Dieser Artikel wurde am Montag gegen 19.20 Uhr aktualisiert.

nn/aha