17 Azubis starten bei Huber in Berching

Unternehmen versüßt Ausbildungsbeginn mit Schultüte und Fußballgolf - vor 34 Minuten

BERCHING/ERASBACH - 17 Auszubildende und ein dualer Student sind bei der Firma Huber SE in ihre berufliche Zukunft gestartet.

Die Vorstände Georg Huber und Rainer Köhler begrüßten die neuen Mitarbeiter. © Foto: Huber SE



Die Vorstände Georg Huber und Rainer Köhler begrüßten die neuen Mitarbeiter. Diese lernten nach einer Sicherheitsschulung die Firma durch eine Unternehmensrallye besser kennen und wurden danach mit einer Schultüte ausgestattet in den ersten Feierabend verabschiedet.

Mit einem gemeinsamen Frühstück, mit den Paten der unterschiedlichen Ausbildungsberufe, starteten die Neulinge in den zweiten Tag. Am Nachmittag standen eine Wanderung sowie Swin- und Fußballgolf auf dem Programm.

In Paulushofen ließ man den zweiten Arbeitstag bei einem großen Grillbuffet ausklingen. Am dritten Tag starteten die gewerblichen Auszubildenden bereits in ihrer Fachabteilung, während alle kaufmännischen Auszubildenden und der duale Student noch eine Einweisung in die IT-Systeme erhielten.