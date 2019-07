19-Jähriger bedrohte und biss Polizisten

Postbauer-Heng: Junger Mann attackierte Beamte - vor 47 Minuten

POSTBAUER-HENG - Erst bedrohte er die Polizisten, dann biss er einen ins Bein: Ein 19-Jähriger wollte die Beamten daran hindern, eine vermisste 16-Jährige aus seiner Wohnung zu holen.

Ein 19-Jähriger attackierte in Postbauer-Heng Polizeibeamte, die eine 16-Jährige aus dessen Wohnung holen wollten. © nn



Eine vermisste 16-Jährige sollte in Postbauer-Heng in Gewahrsam genommen werden. Sie hielt sich bei einem 19-Jährigen in dessen Wohnung auf, doch der ließ die Beamten nicht zu dem Mädchen und drohte den Polizisten mit Gewalt.

Trotz Belehrung und Warnung ließ er die Polizisten nicht durch. Schließlich mussten sie unmittelbaren Zwang anwenden und brachten ihn zu Boden. Er wehrte sich massiv, schlug und trat nach den Beamten und biss einen 25-jährigen Polizisten in den Oberschenkel. Die Verletzung wurde im Klinikum behandelt. Die 16-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Den Mann erwartet eine Anzeige.

nn