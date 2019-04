20.000 Tonnen neuer Asphalt für die A3

Foto: Rurik Schnackig - 5/2016 Baustelle an der A6 Richtung Schwabach. Kurz vor der Ausfahrt Roth teilt sich die Autobahn in drei Spuren. Für Verwirrung sorgt der linke Fahrstreifen. Wer sich dort befindet, kann erst wieder in Neuendettelsau abfahren. - Autobahn - Ausbau A6 - A 6 - LKWs; Schilderbrücke; Anzeige © Rurik Schnackig