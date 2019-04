Früh am Dienstagmorgen verunglückte ein 20-Jähriger auf der A3 bei Nittendorf Richtung Passau tödlich. Er durchbrach mit seinem Sportwagen die Leitplanke und überschlug sich mehrfach. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn, doch der Fahrer aus dem Landkreis Regensburg verstarb noch an der Unglücksstelle. © (c) Alexander Auer